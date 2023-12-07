"Переходимо в новий етап": Маляр дала невтішний прогноз щодо війни в Україні

Сучасні війни закінчуються технологічними проривами

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр озвучила свій прогноз щодо війни в Україні. Вона зазначила, що є деякі тенденції, за якими можна зробити припущення про тривалість протистояння з РФ.

Про це вона розповіла під час інтерв’ю українській журналістці Ганні Бацман. За її словами, сучасні війни закінчуються технологічними проривами і наша війна вже триває стільки часу, що до цього вже все йде.

"Обидві сторони повинні змінювати тактику. Повинні переглядати свої стратегії та цілі, в тому числі, якщо про ворога говорити. Настав час цього технологічного прориву. Все, з чим ми починали війну — цього вже немає (мається на увазі радянська спадщина — Ред.). Відповідно, кожна країна вже працює над тим, щоб посилити своє внутрішнє виробництво. Це буде конкуренція і це буде новий етап війни.На думку фахівців, ймовірно, з 2024 року ми зайдемо в цей етап. Другий момент — це коли закінчиться війна. Повинні відбутися глобальні зміни. Насамперед у Росії. Війна не закінчиться з того, з чого починалася. Це не та війна. Це війна цивілізацій. Тому чим швидше там почнуться внутрішні зміни, тим швидше можна буде говорити про завершення війни", — сказала вона і резюмувала "Воювати нам ще й воювати, але ми переможемо".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі пригадали один із найважливіших прогнозів глави ГУР.