По всій Україні оголошено повітряну тривогу: подробиці

Існує ракетна небезпека

Вдень 7 грудня у всіх регіонах України знову лунають сигнали повітряної тривоги. У ЗСУ повідомляють про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога пов’язана через ракетну небезпеку. Річ у тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, що соціологи дізнавалися в українців про те, що вони думають про необхідність тривалих повітряних тривог у зв’язку зі злетом МіГів. Думки розділилися.

Раніше ми писали про те, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через злет МіГів не паралізували життя країни.