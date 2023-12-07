Ворогу ніде не сховатись: з’явилося відео блискучої роботи українського безпілотника SHARK на Херсонщині

Дрон ефективно працює в парі з артилерією

Перші українські авіаційні комплекси SHARK не так давно потрапили на озброєння ЗСУ, проте вже не раз встигли продемонструвати свою ефективність. Зокрема, вони чудово показують себе на Херсонщині.

Творцем цих дронів є компанія "Укрспецсистемс", яка входить до складу NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України). Там же показали відео прикладу роботи SHARK на Херсонщині.

"За допомогою якісної камери безпілотника українські військові з підрозділу Flying Skull вистежили ворожі цілі: зенітно-ракетний комплекс "Оса" та 203-мм самохідну гармату артилерії 2С7 "Піон". Після цього техніка окупантів була знищена влучними ударами нашої артилерії", — йдеться у повідомленні.

Також пояснюють, що основне завдання SHARK – проводити глибинну розвідку, виявляти важливі цілі та коригувати по них вогонь. Їх використовують у парі з далекобійною артилерією, авіацією та системами HIMARS, щоб завдавати максимально точних ударів по супротивнику.

Як відомо, SHARK має такі технічні характеристики:

час польоту – понад 2 години;

дальність польоту — 60 км;

практична висота — 2000 м;

злітна маса — 10 кг;

розмах крил – 1,91 м;

час розгортання – 15 хвилин;

крейсерська швидкість — 70-90 км/год;

максимальна швидкість польоту – 150 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував у роботі українську антидронову пушку, аналогів якої практично немає у світі.