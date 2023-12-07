"Бий своїх...": Кадиров похвалився ударом по території Росії, у мережі істерика

З ким воювали ці "кадировці" поки що невідомо

Глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився в мережі новим досягненням своїх військових, які "осліпили" ЗСУ. Щоправда, у мережі відзначили один важливий нюанс.

Так, за словами Кадирова, бійці його спецназу спільно з підрозділом Міноборони РФ "позбавили супротивника зв’язку, вразивши точним залпом вежу ретранслятора". Свої слова терорист підкріпив відео, яке справді підтверджує удар. Однак є одне "але". Справа в тому, що ця вежа знаходилася в Бєлгородській області Росії.

Варто зазначити, що "успіх" кадировців стався ще кілька днів тому, але цю деталь помітили лише сьогодні. З цього моменту в мережі шалено глузують з нового фейлу Кадирова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі завірусилося відео окупанта з несподіваною кінцівкою. На ньому один із окупантів каже, що повертається з бойового завдання. Спіч солдата противника був сповнений хвальби, а закінчити він його вирішив інструкцією від свого наставника — колишнього командира. Однак одразу після слів від старшого окупанта Дмитровича "Щоб вижити на війні..." стався несподіваний сюжетний поворот.