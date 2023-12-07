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"Сибірський батальйон" росіян у лавах ЗСУ успішно пройшов бойове хрещення на Донбасі (фото та відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Батальйон "Сибір" успішно пройшов бойове хрещення Новина оновлена 07 грудня 2023, 13:39
Батальйон "Сибір" успішно пройшов бойове хрещення

Повстанці проти режиму Путіна виконали бойові завдання на одній із найнебезпечніших ділянок фронту

Зовсім нещодавно стало відомо про формування в лавах Збройних сил України нового батальйону під назвою "Сибір", до лав якого увійшли росіяни, які виступили проти режиму президента Росії Володимира Путіна. І ось уже на День ЗСУ, 6 грудня, перший підрозділ Сибірського батальйону вже пройшов бойове хрещення.

Бійці "Сибіру" виконували бойові завдання спільно з іншими підрозділами ЗСУ, при цьому не десь у тилу, а на одному з найгарячіших напрямків фронту — Авдіївському.

"Командування Міжнародного легіону відзначило внесок Сибірського батальйону винесенням подяк. Зараз бійці діляться досвідом з новобранцями батальйону на навчаннях", — йдеться в повідомленні.

У ході бойового хрещення деякі бійці Сибірського батальйону отримали поранення, частина з них вже повернулася до виконання служби, тоді як деякі інші продовжують лікування і повністю відновляться через кілька місяців.

У батальйоні показали фото та відео з росіянами, які безпосередньо брали участь у боях:

Сибірський батальйон на Авдіївському напрямі
Сибірський батальйон на Авдіївському напрямі

Як відомо, дані про створення батальйону "Сибір" першим опублікувало авторитетне агентство Bloomberg у жовтні. Тоді стало відомо, що до нього увійдуть громадяни Росії та представники національних меншин, які хочуть незалежності від РФ та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети. Серед іншого, батальйон об’єднав якутів та бурятів із великого російського регіону Східного Сибіру.

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