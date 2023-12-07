"Ми будемо змушені відступати": відома волонтерка назвала нову загрозу від дронів РФ

Змінити баланс сил можна

На полі бої у війні, яку Росія розпочала проти України, чимале значення наразі мають дрони, яких у противника значно більше. Налаштоване виробництво у росіян робить ставку на автоматичну оптичну навігації дронів, а в нас системної протидії цьому зараз немає.

І якщо нещодавно Україна мала паритет, то наразі його замінили величезні ризики. Про це сказала ветеранка російсько-української війни, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтервʼю "Українській правді"

"Ми настільки бездарно втратили стільки часу, що зараз росіяни обігнали нас в рази. Чим більше вони будуть автоматизувати свої системи, рухатися в сторону "роїв дронів" і автоматичної оптичної навігації (коли дрон фактично сам розпізнає ціль та ухвалює рішення по враженню), коли таких дронів буде летіти тисячі, ми змушені будемо відступати на десятки кілометрів за лічені тижні", — зазначила Берлінська.

За її словами, щоб зберегти паритет України на полі бою, потрібно якмога швидше створити інженерну Ставку верховного головнокомандувача та залучити до участі у ній провідних українських виробників дронів. Вона зазначає, що до виробництва БПЛА варто залучити найкращих інженерів країни, які 24/7 будуть працювати над тим, щоб наша армія мала перевагу.

Раніше "Телеграф" писав, що російський терористичний режим попри масу проблем з озброєнням ще має великі запаси зброї та, що найголовніше – має можливість виготовляти озброєння у кількостях, достатніх для продовження війни. Зокрема мова йде про ракети, безпілотники та бронетехніку.