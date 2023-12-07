Не вкладається в голові: Лубінець назвав рекордну вагу, яку українець втрачав у полоні РФ

Росіяни навіть забороняють людям писати листи

Українські громадяни, перебуваючи у полоні у росіян, проходять неймовірні знущання. Їхній стан після повернення додому шокує.

Так, за даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, які він озвучив, виступаючи на міжнародній конференції з прав людини "Свобода чи страх", стан українців, повернутих із полону, — тяжкий. Наприклад, найбільша офіційно зафіксована втрата ваги за 5 місяців російського полону — 77 кілограмів.

Для довідки: станом на 2020 рік середня вага українського чоловіка складала 80 кілограмів.

Переказуючи історію колишнього в’язня, він розповів, що у полоні наших громадян годують "чимось схожим на зафарбовану воду".

За його словами, окрім військовополонених, у російському полоні перебуває близько 28 тисяч громадянських українців. При цьому Україна не має змоги з’ясувати точні місцезнаходження та кількість своїх громадян, яких РФ тримає у полоні.

Лубінець додав, що росіяни навіть забороняють людям писати листи.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше поспілкувався з кількома чоловіками, яких мучили росіяни в херсонських ізоляторах, а насправді катівнях. Вони розповіли, як і за що їх полонили і що до них застосовували.