"Дві області України потрібно взяти обов’язково": російський генерал розмріявся

Після цього, мріють у Кремлі, Україна не буде потрібна НАТО

У Росії не припиняють мріяти про захоплення українських територій. Один із окупантів назвав дві області, які країні-агресору необхідно вкрасти.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Так, на думку генерала армії РФ та колишнього глави МВС Анатолія Кулікова, перед російськими окупантами нібито ще постає багато завдань, серед яких і окупація нових регіонів, що входять до складу України.

"Нам потрібні обов’язково Миколаївська та Одеська області. Це обов’язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну до НАТО", — заявив Анатолій Куліков.

Такий сценарій, продовжує загарбник, потрібний для того, щоб відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО нібито не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях. Анатолій Куліков переконаний, що якщо Україна позбудеться двох областей, які мають вихід до води, вона нібито стане не потрібна військовому блоку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали важливе місто, яке Росії хоче захопити. Втім, українські захисники там утримують оборону.