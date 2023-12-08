"Ви будете незадоволені": у Білому домі висловилися про переговори України та Росії

Кількість російських військ зростає через посилення мобілізації у Росії

Рішення про початок переговорів та їх умови з Росією має ухвалювати президент Володимиром Зеленським. Україна має вирішувати і те, як і коли закінчиться війна.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу. Це було сказано у відповідь на запитання журналістки щодо доцільності переговорів з урахуванням глухого кута, до якого зайшло питання щодо подальшого фінансування військової допомоги Україні.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах готовий вести переговори з Путіним", — сказав Кірбі.

Представник Білого дому додав, що зараз кількість російських військ зростає через посилення мобілізаційних заходів у Росії. Ймовірно, Путін не чекатиме весни, а продовжуватиме наступальні дії. Тому Україна повинна мати більше можливостей не лише для захисту, а й для того, щоб йти у контрнаступ. Щоб така можливість була, за його словами, потрібно терміново ухвалити нове фінансування для Києва.

Кірбі також нагадав, що можливості України можуть вичерпатися. При цьому США не мають коштів для того, щоб підтримати український народ.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що президент США Джо Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантами, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином, Білий дім сподівається отримати їхні голоси, аби розблокувати допомогу Україні.

Про те, що відбувається з фінансуванням подальшої допомоги Україні в США, читайте у матеріалі "Телеграфа": Мексика розбрату. Чому американців так хвилює кордон і гальмує допомогу Україні