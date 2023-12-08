Ледве встигають: аналітики ISW оцінили темпи відновлення людських втрат росіянами

Російські солдати лягають у землю тисячами, але поки що росія здатна відновлювати втрати

Російські терористи на фронті в Україні зараз зазнають щоденних людських втрат зі швидкістю, яка ледь дозволяє їм ці втрати відновлювати. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 7 грудня. Аналітики вважають, що втрати росіян на Авдіївському та Мар'їнському напрямках можуть бути ще вищими, оскільки там терористи проводять масовані піхотні штурми після того, як зазнали великих втрат у техніці.

Останні задокументовані втрати росіян під Авдіївкою складають, за даними ЗСУ, понад 5 тисяч одиниць живої сили. Окрім цього, українські військові заявили про знищення щонайменше 1200 та поранення понад 2200 одиниць живої сили росіян на лівому березі Херсонщини з 17 жовтня по 17 листопада. Також російські терористи щоденно зазнають втрат на Запорізькому та інших напрямках боїв.

ISW зазначає, що немає можливості перевірити та підтвердити надані ЗСУ дані щодо втрат росіян. Росія ж зі свого боку приховує дані щодо своїх втрат. Але якщо припустити, що дані ЗСУ вірні, то показник втрат може перевищувати показники мобілізаційних зусиль рф, які кожного місяця приносять до лав російських військ від 20 до 40 тисяч одиниць живої сили.

Наприклад, попри втрати кількість російських угруповань на найбільш активних напрямках фактично не змінюється – це означає, що усі російські підкріплення йдуть на відновлення втрат. Росіяни змушені терміново перекидати туди новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання – це перешкоджає російським довгостроковим зусиллям з нарощення військ в Україні та формування резервів.

Аналітики роблять висновок, що високі російські втрати за умови збереження наявних темпів поповнення російської армії не дозволять командуванню рф повністю відновити боєздатність існуючих підрозділів та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви. Але росія, схоже, буде й далі здатна ігнорувати ці втрати та щонайменше поповнювати побиті війська, поки російський диктатор володимир путін здатний придушувати внутрішній опір та компенсувати наслідки такого закидання українських позицій гарматним м'ясом.

Нагадаємо, бої за Авдіївку активізувалися наприкінці жовтня 2023 року. З того часу росіяни безперервно штурмують позиції наших воїнів навколо цього міста, проте за цей час значних успіхів у цій справі вони не досягли. Більше того, їхні втрати у зв’язку із цим наступом колосальні. При цьому ЗСУ ще й примудряються контратакувати на цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада російські окупанти розпочали ще одну хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку ISW, атаки ворога не призведуть до швидкого поступу.