Росіяни вночі били по Харкову, вранці — по Павлограду: є постраждалі і руйнування

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури

Російські окупаційні війська нанесли ракетні удари по Харкову в вночі, 8 грудня. Внаслідок обстрілу є поранені та зафіксовані пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Інформацію він опублікував на своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог загалом завдав шість ударів по Харкову. Є влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо російські війська били ракетами С-300.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

У Поліції Харківської області повідомили, що за попередніми даними, внаслідок обстрілу міста росіянами поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Окрім того, поранений 25-річний чоловік. В нього діагностовано вибухові травмами. Його госпіталізували до лікарні, стан здоров'я задовільний.

Крім того, ворог атакував Павлоград, що на Дніпропетровщіні. Голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог цілив по місту починаючи з вечора четверга, 7 грудня. Сталися кілька пожеж, які рятувальники загасили.

За даними чиновника оборонці неба збили 5 безпілотників в Павлоградському та Синельниківському районах. Також Сергій Лисак написав, що росіяни били з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив про одного загиблого. Він додав, що попередньо, є четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Усього було зафіксовано пуски семи ударних БпЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. "Шахеди" ворог спрямував на Дніпропетровщину, а зенітні керовані ракети на Харківщину.

Загалом українські захисники неба знищіли 5 ударних БпЛА противника.

Раніше "Телеграф" повідомив, що днями речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат висловив думку, що російські окупанти цієї зими продовжать атакувати енергосистему України. Проте вони не мають такої кількості засобів, як минулого року.