Строк до кінця року: генерал назвав головну мету Путіна в Україні на найближчий час

Підхід українського військового керівництва полягає в тому, що протидіяти треба цілий рік і цілодобово

Російські окупанти, незважаючи на складні погодні умови, до кінця року мають намір захопити Луганську та Донецьку області України в адміністративних кордонах. Таку умову поставив диктатор Володимир Путін.

Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Подробиці він озвучив в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA

За словами генерал-лейтенанта, у Кремлі очікували, що території двох областей вдасться окупувати до 4 листопада. Але українські захисники зірвали всі плани Москви. Тому терміни із захоплення територій у РФ перенесли до кінця року.

"Якщо у противника є сили та засоби — а він їх зосереджує, — він може наступати. З кінця січня російське угруповання на сході, яке сформували, понад 120 тисяч, поповнюється озброєнням, технікою, особовим складом з боку противника, тому має потенціал для виконання подальших завдань, у тому числі в зимовий період. Тому прив’язка до сезонів не має великого", — пояснив Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант акцентував на тому, що підхід українського військового керівництва полягає в тому, що протидіяти треба цілий рік та цілодобово. "Питання тільки в тому, щоб нашим Силам оборони давали необхідні ресурси для виконання оборонних завдань і за наявності можливостей для нанесення противнику контрударів", — додав він.

За словами військового, зараз головне в обороні – побудова інженерних споруд, мінування на напрямках дій противника, загалом побудова системи оборони на найнебезпечніших ділянках.

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