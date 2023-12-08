Разом пішли на фронт: батько загинув, а син у полоні в окупантів

Захищали Україну з початку повномасштабного вторгнення

Війна, яку росіяни ведуть проти України, продовжує забирати життя наших воїнів. Трагічна звістка прийшла до сімʼї жителя села Острів, Львівської області, Степана Лутчина.

Чоловік загинув на Харківщині. Про це повідомили у Червоноградській міській раді.

Степан разом зі своїм сином Владиславом стали на захист нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Молодший Лутчин потрапив у полон до окупантів у 2023 році.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Степан Лутчин разом із сином Владиславом пішли захищати кожного з нас до лав ЗСУ. Цьогоріч син Владислав потрапив в полон до окупантів, а батько Степан загинув на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Степан Лутчин, 1975 року народження, загинув під час виконання бойового завдання із захисту України 5 грудня на Харківщині.

"Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам‘ять і вічна слава Герою", — додали в міськраді.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув провідний інженер відділу Науково-технічного центру "Енергоатома" Олександр Синельников. Вихід на бойове завдання під Куп’янськом 4 грудня 2023 року став для нього останнім.