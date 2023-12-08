Терміни не радують: Wall Street Journal спрогнозував, коли буде наступний контрнаступ ЗСУ

Україна має потребу у відновленні людського та матеріально-технічного потенціалу

Західні аналітики, дипломати та військові стратеги вважають, що Україні не вдасться провести великий контрнаступ раніше, ніж навесні 2025 року. ЗСУ зараз переходять до оборони і навряд чи зможуть найближчим часом масовано атакувати ворога.

Україні знадобиться час для того, щоб відновити людський та матеріально-технічний потенціал. Про це йдеться у статті видання Wall Street Journal.

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"Війська Києва зараз готуються до, можливо, тривалого періоду, просто намагаючись зупинити подальший наступ Росії... Країні потрібен час на відновлення", — пише WSJ.

Дипломати та стратеги розповіли виданню, чому сумніваються в тому, що Україна зможе раніше розпочати великий контрнаступ. На це впливає низка факторів. Насамперед це літній контрнаступ, який не приніс бажаних результатів, і можлива зупинка допомоги від США через чвари між демократами та республіканцями. У статті також зазначено, що ЄС поки не здатний надати Україні ресурси, яких вона просить.

У той самий час РФ нарощує свій потенціал. Видання пише, що російська економіка перейшла на "військові рейки".

"Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї початкової військової мети — захоплення країни", — йдеться у статті.

Неназваний європейський дипломат сказав журналістам видання, що Захід має бути готовим до того, що війна між Росією та Україною буде довгою. А наступний рік має стати часом для відновлення української армії.

Як писав раніше "Телеграф", у Білому домі висловилися про можливі переговори між Україною та Росією. Джон Кірбі сказав, хто має ухвалити рішення.