У ЗСУ виникла гостра проблема через погану погоду: що зараз відбувається на фронті (карти)

Ворог активний практично по всьому фронту

Триває 654-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках та на лівому березі Херсонської області. Погіршення погоди заважає використовувати розвідувальні дрони як росіянам, так і українським силам.

Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на захід та південний захід від Донецька, у прикордонному районі Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області. Окупанти досягли підтверджених успіхів у районі Авдіївки та у західній частині Донецької області, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки росіян на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки та на Лиманському напрямку в районі Спірного та Тернів. Представник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що ворог атакує також біля Веселого (31 км на південь від Кремінної). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активізували наступальні дії на лиманському напрямі.

Російські джерела стверджували, що українські сили наступали на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 8 грудня. Зокрема, біля Синьківки, Ямполівки та озера Лиман.

Донецька область

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні операції на південь від Бахмута. Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська атакували в районі Кліщіївки.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не мали підтверджених просувань 8 грудня. За даними українського Генштабу, російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки. Опубліковані геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня війська РФ нібито просунулися у напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та у промисловій зоні. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки; на південь від Тоненького; поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського.

Спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування України Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямі воюють понад 40 тисяч російських військ. Окупанти передислокують резерви підрозділів "Шторм-Z" та мобілізований особовий склад, якому не вистачає підготовки та продовольства, щоб заповнити втрати.

Російські війська вели наступальні операції на захід і на південний захід від міста Донецьк, але не просунулися 8 грудня. Генштаб України повідомив, що ворог безуспішно атакував поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що росіяни не робили наземних ударів у районі кордону Донецької та Запорізької областей. 8 грудня українські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області. Погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати великі розвідувальні безпілотники та досягати значного прогресу.

Генштаб ЗСУ повідомив 8 грудня, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Машовець заявив, що російські війська користуються зниженням темпів українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації сил та створення оперативних резервів. Водночас, за його словами, окупанти не можуть виділити значних ресурсів на ці резерви.

8 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські блогери заявляли, що продовжуються бої у Кринках і що українські війська збільшили темп бойових дій.

Як повідомляв "Телеграф", координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі закликав продовжити військову допомогу США Україні. Він наголосив, що президент Росії Володимир Путін із самого початку розраховував, що Вашингтон припинить підтримку Києва, це було б для нього великим подарунком. Однак якщо таке станеться, "доведеться платити кров’ю американців".