"Путін не повинен розраховувати, що ми відступимо": у Німеччині рішуче висловилися про підтримку України

У Німеччині розуміють, що путін чекає на момент, коли підтримка України послабшає

На тлі того, що у США не можуть гарантувати подальшу підтримку України, у Німеччині зробили протилежну заяву. Канцлер Олаф Шольц заявив, що країна має готуватися до ще більшої підтримки України.

Про це він сказав під час з’їзду Соціал-демократичної партії Німеччини у суботу, 9 грудня, повідомляє DW. Він наголосив, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки у разі, якщо "інші союзники ослабнуть".

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії", — сказав канцлер.

Олаф Шольц додав, що війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб "Німеччина могла робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме продовжувати військову допомогу Україні. Російський президент "не має розраховувати на те, що ми відступимо".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США назвали країни, які раді зірвати допомогу Україні. У цю трійку увійшла Росії та ще двоє її близьких друзів.