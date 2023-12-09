"Два варіанти боротьби": експерт розповів, як можна протидіяти "Шахедам" з українськими "сімками"

"Сімки" можуть використовуватися для керування безпілотниками

Нещодавно в Україні виявили російський безпілотник Shahed із SIM-картою "Київстару", що викликало бурю обурення серед населення та стривоженість серед військових. Однак є варіанти, як можна впоратися із цією проблемою.

Про це військовослужбовець, інженер та військовий експерт Сергій Флєш заявив в інтерв’ю виданню "Фокус". За його словами, потрібно почати з розробки методів боротьби з такими сімками.

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"Найперше, з чого ми починаємо — це розробка, скажімо так, математично-аналітичних методів боротьби з цими картами. Тобто, якщо на нас масово нападатимуть Shahed із таким управлінням, то в нас буде два варіанти вибору. Або доведеться відключати всю мережу мобільного зв'язку під час кожної тривоги, що спричинить колапс (цього робити не можна), або придумати методи і заходи щодо виявлення подібних дронів (модемів)", ― сказав Флеш.

Другий варіант здається кращим. Військовий експерт прокоментував ідею відключати від мережі телефони, які швидко рухаються.

"Багато хто в інтернеті пише свою ідею: треба просто відключати всі телефони, що "швидко рухаються". Якби все було так просто", ― сказав експерт.

Для довідки: дрони з "сімкою" можуть використовуватися для різних цілей. Вони дозволяють оновлювати координати, змінювати завдання у польоті, відстежувати місцеперебування збитого дрона через мережу мобільного зв’язку.

Раніше "Телеграф" писав про нічні дрони ворога, які атакують ЗСУ останні три тижні.