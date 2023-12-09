Сиділи в укритті майже два роки: 12 людей евакуювали з Авдіївського "коксохіму"

Люди не хотіли покидати укриття, в якому вони перебували з початку великої війни

Вдалося евакуювати всіх людей, які ховалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу. До останнього там залишалося 12 людей, і тепер їх перевезли до безпечнішого регіону.

Про це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів "Суспільне Донбас". Він зазначив, що ці люди працювали в підрядних організаціях і коли почалося вторгнення Росії, вирішили залишитися в укриттях заводу.

Люди до останнього не хотіли залишати укриття заводу

"Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли", — сказав Барабаш.

Людей з укриття перевезли до Покровська. З ними працюють психологи. Вони провели на території заводу майже два роки, тому потребують допомоги. Відомо, що серед евакуйованих 9 чоловіків та 3 жінки.

Раніше в Авдіївській міській військовій адміністрації шукали родину із хлопчиком 12 років. Батьки 4 місяці ховали дитину, щоб її не евакуювали. Весь цей час вони навіть не отримували гуманітарної допомоги. Але все ж таки вдалося умовити сім’ю залишити небезпечне місто. За заявами Барабаша, в Авдіївці більше немає жодної дитини.

Раніше "Телеграф" писав, до якої дати росіяни планують захопити Авдіївку та до якої події присвячено дедлайн.