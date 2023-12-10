Майже 4 млн гривень: в ДПСУ розповіли про спроби підкупити прикордонників

24 співробітники ДПСУ, серед яких п'ять офіцерів, 19 сержантів та солдатів, хабарями не знехтували

За весь 2023 рік на кордоні було скоєно 438 спроб підкупити співробітників Державної прикордонної служби України – переважно, це були ухилянти від мобілізації. Загальна сума пропонованих прикордонникам хабарів склала понад 3,87 млн грн, 15 співробітників ДПСУ визнано винними у вчиненні корупційних правопорушень та притягнуто до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Одним із показників ефективності реалізації антикорупційних заходів є припинення протягом поточного року 438 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 3 877 204 грн. Загалом від початку дії правового режиму воєнного стану зафіксовано 858 таких спроб на суму понад 8 млн 800 тис. грн", – сказано у повідомленні.

Переважна більшість випадків підкупити прикордонників – це спроби чоловіків призовного віку перетнути кордон. 24 співробітники ДПСУ (п'ять офіцерів, 19 сержантів та солдатів) хабарями не знехтували, але були викриті.

Суд виніс у справах 15 з них різні покарання – штрафи на суму 1,2 млн грн, а також службове обмеження, тримання у дисциплінарному батальйоні, конфіскація майна, позбавлення військового звання. Водночас 166 прикордонників за добру службу отримали нагород та грошових премій на суму 374,7 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні України та Румунії прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти від мобілізації. Для цього вони в обхід прикордонних пропускних пунктів прийняли рішення переплисти Тису – причому вирішили зробити це за допомогою дитячого спорядження для плавання.