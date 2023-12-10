Нова загроза для України? В росії розкукурікалися про "модернізовані шахеди"

Не виключається, що росіяни, як і завжди, брешуть – просто вони отримали від Ірану Shahed-238

Російські терористи заявили про нову модернізацію іранських БПЛА Shahed-136, які вони прикривають найменуванням "Герань". Росіяни заявили, що на БПЛА нібито встановили реактивні двигуни, що дозволило збільшити їхню швидкість.

Про це заявив російський терорист, генерал-майор Володимир Попов, під час виступу на пропагандистському телеканалі рф. Він заявив, що тепер БПЛА зможуть розганятися до 450-600 км на годину проти старих 180-200 км/год.

Терорист заявив, що така модернізація нібито дозволить зменшити протидію безпілотникам з боку Збройних сил України. Окрім того, Попов сказав, що у нового БПЛА нова система навігації, яка нібито заснована на російській ГЛОНАСС.

Новий дрон може нести 7-8 кілограмів вибухівки та знищувати рухомі об'єкти. Терорист стверджує, що після влучання нового БПЛА у танк, БМП або САУ від броньованої машини нічого не залишиться.

Зазначимо, що росіяни брешуть, але хіба що у частині, де заявляють, що вони змогли модернізувати безпілотник. Жодними вказаними Поповим модернізаціями неможливо посилити бойову цінність Shahed-136 – проте майже такі самі характеристики має нещодавно презентований іранським режимом безпілотник Shahed-238. Тобто, скоріше за все, російські терористи отримали Shahed-238 від своїх іранських поплічників.

Раніше "Телеграф" писав, що іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company працює в інтересах російського терористичного режиму, випускаючі безпілотники Shahed-131 та Shahed-136. Про це стало відомо завдяки низці експертних досліджень, які провела Україна.