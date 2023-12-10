Відсутність санкцій проти Росатому в ЄС виправдовували тим, що нібито немає ніякої альтернативи російському ядерному паливу

Україна за результатами випробувань виявила, що російське ядерне паливо для реакторів радянського та російського зразка можна без проблем замінювати на американське виробництва компанії Westinghouse. Для Європи це відкриває можливості нарешті застосувати проти Росатому санкції.

Про це розповів голова державного підприємства "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Національного телемарафону. Котін зазначив, що Україна фактично першою у Європі знищила російську монополію на ядерне паливо, замінивши його на американське.

"Спочатку в реакторах типу ВВЕР-1000, а тепер й у ВВЕР-440. Таких реакторів у Європі 16, і на сьогодні наші європейські партнери вже не мають аргументів проти запровадження санкцій щодо росії", – зазначив Петро Котін.

Відзначимо, що Росатом – це єдина велика російська державна корпорація, проти якої все ще не застосовано європейських санкцій. Саме це дозволяло Росатому обходити санкції проти рф та безкарно працювати на окупованій Запорізькій АЕС.

У Європі виправдовували цей факт тим, що нібито немає ніякої альтернативи російському ядерному паливу, яке змушені були купувати деякі країни ЄС. Але тепер цей аргумент в європейських держав вибито.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.

Проте попри той факт, що Європа регулярно запроваджує санкції проти росії, стан найбагатших людей країни-агресора не постраждав. Щобільше, деякі з них за 2023 примудрилися примножити свій капітал.