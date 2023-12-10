ISW: Українські військові просуваються біля Роботино, росіяни зазнають втрат

Російські терористи намагаються виправдовувати невдачі поганою погодою

Українські війська вдало контратакували російських терористів на заході Запорізької області та просунулися вперед, на низці позицій вибивши російські підрозділи. Мова йде про ділянку фронту західніше Роботиного.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 грудня. Російські терористи намагаються запевняти, що атаки Збройних сил нібито не досягли успіху, однак це брехня.

Традиційно терористи намагаються також стверджувати про свої успіхи. Російські пропагандисти заявляють, що частини 76-ї російської гвардійської десантно-штурмової дивізії (ВДВ) просунулися на північ від Вербового. Жодних підтверджень цієї інформації немає.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що були відбиті атаки російських терористів на захід від Роботиного та Вербового та в районі Новопокровки (16 км на північний схід від Роботиного). Російські "воєнкори" у спробах виправдати невдачі росіян на цьому напрямку звинувачують погані погодні умови – мовляв, вони заважають російським військам штурмувати та вести артилерійський вогонь.

Ситуація у районі Роботиного

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю популярному інформагенству Associated Press, в якому, зокрема, прокоментував контрнаступ ЗСУ, допомогу союзників та ситуацію на фронті.