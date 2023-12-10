"Скидають десант і тікають": окупанти вигадали нову тактику, але є одне "але"

Упродовж кількох днів окупанти намагаються провезти на бронетехніці свій десант у тил

У районі села Кринки Херсонської області російські окупанти використовують нову тактику. Вони намагаються закинути піхоту в тил українських позицій, не вступаючи у бій. Однак навіть із їх новим планом ЗСУ продовжують майстерно громити загарбників.

Про це повідомили аналітики проекту DeepState. За їхніми словами, в районі Кринок вже сталася низка випадків поразки ворожої техніки.

"На свіжих відео від групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є низка поразок БМП у районі Кринок чи сусідніх сіл. Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян – закиданням піхоти в тил наших позицій", – йдеться у повідомленні.

Водночас військові 35-ї окремої бригади піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського кажуть, що протягом кількох днів окупанти намагаються провезти на бронетехніці свій десант у тил, не вступаючи в бій.

"Спочатку йде масована артилерійська підготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими й тікає. Але завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не може виконати. Десант же вдається знищити в стрілкових боях", — кажуть військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Інституті вивчення війни (ISW) дали відповідь , чому російські окупанти так активізувалися на фронті останнім часом і який "подарунок для путіна" вони мають зробити.