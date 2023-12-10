Якщо військової допомоги буде достатньо: генерал сказав, що Україні ще потрібно для перемоги

Щомісяця українські воїни знищують у бою понад десять бригад ворога

Якщо Україна отримає достатню кількість військової допомоги від союзників, наступним кроком для перемоги має бути зміна стратегії. Над цим уже працюють у Генштабі. Штурма окопів "зубів дракона" та мінних полів не буде. Наразі Україні необхідні альтернативні формати.

Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, зараз щодня українські військові знищують у бою понад тисячу окупантів і ще стільки ж виводять із ладу.

"Генерал Залужний говорив про "порох" для перемоги. Але найголовніший "порох" – це зміна стратегії. І в Генеральному штабі ЗСУ зараз працюють над цим. Той самий Залужний вже заявляв, що ми не будемо, як у Першу світову війну, штурмувати окопи, тим більше мінні поля чи "зуби дракона". Ми вже штурмували, пройшли дві-три лінії", — сказав Маломуж.

Він наголосив, що зараз Україні необхідні альтернативні формати. Найголовніші удари – це удари з тилу, з флангів, у глибоких тилах Силами спецоперацій. Вони мають діяти в тилах моменту стратегічних ударів. Вони здатні змітати будь-які зміцнення ворога з тилу. Такі підрозділи, зайшовши вночі до ворожого тилу, можуть ліквідувати тисячі загарбників.

"Потужні далекобійні удари на 300 кілометрів ATACMS, середні на 80 кілометрів з HIMARS, від нуля до 40 кілометрів удари всіма системами пілотних ракет, гаубицями, САУ, мінометами середнього рівня та іншими засобами можуть накривати всю лінію оборони. у всіх напрямках. У той же момент комплексно діють спецпідрозділи, які виконують завдання у тилах та на флангах", — зазначив Маломуж.

Це, за його словами, називається системною зміною тактики. Однак поки що до цього не дійшли, оскільки питання вирішувалися поетапно: спочатку утримувати фронт і знищувати резерви та живу силу ворога, і це правильно.

"Наприклад, зараз щодня ми знищуємо в бою понад тисячу окупантів і ще стільки ж виводимо з ладу, за місяць це понад 60 тисяч, тобто близько десяти бригад. Це потужний підрив навіть для численної російської армії", — сказав співрозмовник.

Після цього настає етап розробки нової стратегії та підготовки наступальних операцій. Потім йде активна робота з постачання новітнього озброєння та техніки, включаючи американську авіацію.

"Потім настає етап розробки нової стратегії та підготовки наступальних операцій. Далі – активна робота з постачання нового озброєння та техніки, включно з американською авіацією. Де-факто це підготовка до технологічніших дій. І, нарешті, найактивніша робота нашого ВПК, щоб ми спиралися не лише на іноземну допомогу, а й мали свої сили та засоби. Ми вже маємо свої безпілотники, ракети до 2 тисяч кілометрів, різні типи озброєнь та боєприпаси. Думаю, найближчим часом потенціал нашого ВПК зросте багаторазово", — наголосив Маломуж.

Це дасть можливо не лише оборонятися, а й наступати. У наступальних діях озброєння та техніки потрібно у кілька разів більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти почали застосовувати нову тактику на Херсонщині. Проте ЗСУ також влаштовують їм сюрпризи.