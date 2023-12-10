По всій Україні оголосили повітряну тривогу: що стало причиною

Існує загроза застосування ракет ворогом

Вранці 10 грудня у всіх регіонах України знову лунають сигнали повітряної тривоги. У ЗСУ попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога була пов’язана через ракетну небезпеку. Справа в тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, що соціологи дізнавалися в українців про те, що вони думають про необхідність тривалих повітряних тривог у зв’язку зі злетом МіГів. Думки розділилися.

Раніше ми писали про те, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через злет МіГів не паралізували життя країни.