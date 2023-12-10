Лише у вересні вступив до ЗСУ: на фронті загинув молодий боєць

Лише нещодавно хлопець відзначив своє 21-річчя

У тяжких боях поблизу населеного пункту Кліщіївка, Бахмутського району, Донецької області загинув Фарина Роман Сергійович. Хлопцеві був лише 21 рік.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Повчанської територіальної громади. Зазначається, що воїн вступив до лав ЗСУ 26 вересня 2023 року, а 8 грудня його життя обірвалося під час битви з російськими окупантами на сході країни.

"Його життя тільки починалося. Йому було лише 21 рік, він щойно закінчив навчання і мріяв про мирне життя, про свою майбутню родину та кар’єру. Але війна змінила всі його плани. Роман вирушив на фронт, щоб захистити свою країну та своїх рідних. Він був сміливим та відважним воїном, допомагав своїм побратимам", — йдеться у повідомленні.

Хлопець народився 25 листопада 2002 року у селі Ігнатівка. Закінчив Малосадівський ліцей у 2018 році. Потім – Мирогощанський аграрний коледж. Після того, як батько пішов на фронт, Роман залишився старшим у сім’ї, взявши на себе всю чоловічу роботу. Вступивши до лав ЗСУ у вересні поточного року, воїн отримав військово-облікову спеціальність "стрілок-снайпер".

Про час та місце церемонія прощання із загиблим воїном у громаді повідомляють додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув Степан Лутчин. Його син Владислав, разом із яким вони пішли воювати, потрапив у полон до окупантів у 2023 році.