"Наступають по всьому фронту": генерал розповів, що зараз відбувається на сході України

Командування проаналізувало обстановку та розглянуло подальші плани

Російські окупанти продовжують наступальні дії у всьому фронті Сході країни. Своєю чергою українські командири вжили необхідних рішень та заходів для забезпечення стійкості оборони.

Про це командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, ситуація залишається складною.

"Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом із командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій", — зазначив генерал.

Щодо цієї ситуації Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку. Командування проаналізувало обстановку та розглянуло подальші плани.

У ході наради Сирський та командири вжили необхідних рішень та вжили заходів для забезпечення стійкості оборони, збереження життя українських захисників та раціонального використання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти на одному з напрямків почали використовувати нову тактику. Проте ЗСУ завдають ворогові великих втрат у техніці та особовому складі.