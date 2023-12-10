"Результат виборів у США не вплине": у Німеччини обнадіїли чималою допомогою Україні на 2024

Виробничі потужності дозволяють

Німеччина планує продовжувати надавати військову допомогу Україні. Зокрема, у 2024 році наша держава має отримати близько 200 тисяч артилерійських снарядів.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Він також додав, що на це ніяк не вплине те, хто стане наступним президентом США.

"Наступного року Німеччина зможе поставити майже 200 тис. артилерійських снарядів, — сказав генерал. — Виробництво зараз збільшується".

Бройєр не став будувати здогадки щодо того, хто стане наступним президентом США. А лише додав: "Я, як і раніше, бачу необхідність підтримувати Україну доти, поки це необхідно, хоч би яким був результат виборів у США", — зазначив генеральний інспектор Бундесверу.

Статистика Міністерства оборони Німеччини вказує на те, що за останні півтора року Берлін передав Україні понад 250 тис. снарядів калібру 115 мм. А от загальний обсяг допомоги Україні з – гуманітарної, фінансової та військової – перевищив €25 млрд з лютого 2022 року. У листопаді повідомлялося, що уряд Німеччини має намір збільшити у 2024 році допомогу з €4 млрд до €8 млрд. Однак влада поки не погодила бюджет на наступний рік через фіскальні проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі того, що у США не можуть гарантувати подальшу підтримку України, у Німеччині зробили протилежну заяву. Канцлер Олаф Шольц заявив, що країна має готуватися до ще більшої підтримки України.