Початок чистки? В російській армії заарештовують генералів – ЗМІ

З огляду на втрати під час провальних штурмів, пошук винуватців – логічний процес

На фоні численних провальних спроб штурмувати українські позиції на різних напрямках в російській армії почалися чистки. Дійшло вже навіть до генеральского складу, на що звернули увагу навіть російські "воєнкори".

Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram. За його словами, це цілком логічний процес.

"Цілком логічно – це мало статись рано чи пізно. Співвідношення втрат всього – від людей до техніки – не може не привести на шлях пошуку винуватих. Отже, почалось", – зробив висновок він.

Також Андрющенко нагадав, що на початку грудня 2023 року в російських терористів з'явилися "штурмові офіцерські загони" – своєрідний аналог штрафного батальону. Тільки от цей "штрафбат" призначений у першу чергу для офіцерів.

"Тепер за провали генералів, відмовників та дезертирів пачками кидають в м'ясний штурм. Називаючи це "штурмовым подразделением". Повна алюзія Другої світової", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.

Маніакальне бажання російських терористів за всяку ціну оточити Авдіївку – це наслідок того, що вони встановили собі за мету. А хочуть вони захопити в полон велику кількість українських військових та набрати у якості трофеїв західну техніку.