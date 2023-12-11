Половина з усіх атак на фронті: росіяни штурмують Авдіївку як ніколи (карта)

Українські захисники продовжують стримувати ворога

У районі Авдіївки тривають запеклі бої. Майже половина від загальної кількості бойових зіткнень за останню добу сталася саме на цьому напрямі. Попри активність ворога, воїни ЗСУ стійко тримають оборону.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу у понеділок, 11 грудня. Зазначається, протягом минулої доби було зафіксовано 98 бойових зіткнень. З них 49 відбулися в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат", — йдеться у повідомленні.

Також українські воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямі ЗСУ утримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. За останню добу там було відбито 18 атак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що офіцер Сергій Цехоцький розповів, чому окупанти за всяку ціну хочуть захопити Авдіївку.