"Путін не піде на мирні переговори": Кучма сказав, на що треба сподіватися Україні

Нереалістично думати, що російський диктатор Володимир Путін буде згоден на мирні переговори

Україні варто сподіватися, що президент США Джо Байден зможе провести закон про подальше фінансування нашої країни. Якщо ж Україна програє, Штати втратять обличчя перед усім світом.

Адміністрація Байдена попередила, що без подальшої військової допомоги США Путін "здобуде перемогу" на полі бою. Про це колишній президент Леонід Кучма сказав в інтерв’ю The Guardian.

"Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон. США втратили Афганістан. Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом", — сказав Кучма.

На запитання про те, чи зможе Україна здобути перемогу у війні, коли міжнародна солідарність, схоже, слабшає, колишній президент відповів наступне: "Я вірю у перемогу. Я не можу існувати інакше".

Леонід Кучма зазначив, що нереалістично думати, що російський диктатор Володимир Путін буде згоден на мирні переговори. Він уже заявив про те, що чотири українські області нібито стали частиною Росії. Хоча зараз вони лише частково перебувають під окупацією Москви.

"Путін не може підписати документ, у якому йдеться, що він не отримав того, що хотів [в Україні]. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії", — підсумував Кучма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Комітету з бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа сказала, на який крок піде Україна, якщо Штати не виділять фінансову допомогу.