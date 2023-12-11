Росія планує перемогти Україну в 2025 році: воєнний оглядач розкрив задум Путіна

Експерт розповів, які плани у Росії та що потрібно робити Україні

Росія має чіткий план перемогти Україну до 2025 року. Влада ворога більше не має ілюзій і більш реалістично підходить до цього питання.

Про це військовий оглядач Євгеній Дикий розповів в інтерв’ю ТСН. Він також розкрив плани на 2024 рік.

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"Стратегічний план Росії, їхній "план перемоги" має дуже чітку прив’язку часову — вони збираються нас перемогти у 2025 році. До речі, хороша новина — вони навіть не планують перемогти нас у 2024. У них немає з цього приводу ілюзій", — сказав Дикий.

За словами оглядача, завдання ворога на 2024 рік – утримати окуповані території та максимально знищувати ЗСУ у боях. Загалом, росіяни також планують просуватися у Харківській та Донецькій області. Але жодних масштабних планів із захоплення територій у них більше немає.

При цьому Росія має намір і надалі розхитувати "західний фронт". Тобто робити все можливе, щоб військова допомога Україні максимально знизилася. Дикий зазначив, що у росіян це вже непогано виходить. Якщо ще нещодавно їх активно підтримував лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то незабаром проросійських сил на Заході побільшає.

Ворог має великі надії на "друге наступ Трампушки". Тобто на перемогу лідера Республіканської партії у президентських виборах, які заплановані на кінець 2024 року. На жаль, росіяни мають всі підстави сподіватися на повернення одіозного американського політика до Білого дому.

Дикий сказав, що найімовірніше Трамп обмежить військову допомогу Україні. Тоді у Росії з’явиться можливість "розвернутися на повну програму". Цим ворог і планує зайнятися у 2025 році.

Наразі Росія проводить потужну інформаційну кампанію з примусу до перемир’я, упевнений оглядач. Причому вперше вона з’явилася ще після початку українського контрнаступу, але потім стихла. Тепер цю кампанію знову перезапущено. РФ намагається змусити Захід повірити в те, що Росію не перемогти. Однак, як запевняє Дикий, ЗСУ з цим абсолютно не згодні. Він закликає не вірити російському ІПСО та дотримуватися базової інформаційної гігієни.

Дикий вважає, що необхідно зробити все можливе для того, щоб зменшити залежність України від рішень західних партнерів. Він пропонує переглянути бюджет, випускати більше зброї та боєкомплектів уже у 2024 році. Оглядач радить перестати витрачати гроші на "бруківку та фонтанчики".

"Телеграф" раніше писав, чому українцям не варто покладатися на переговори з РФ та гарантії безпеки НАТО. Свою думку щодо цього висловив Євген Дикий.