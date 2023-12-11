Цитують російську методичку? В Ірані зробили заяву про "українську" зброю у ХАМАС

Раніше Росія розповсюджувала фейки, що Україна нібито продає зброю терористам

Ліванське бойове угруповання "Хезболла" та палестинська терористична організація ХАМАС можуть нелегально купувати зброю по всьому світу. У тому числі терористи можуть придбати необхідне озброєння і в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, пишуть російські ЗМІ. Він визнав, що Тегеран надавав підтримку цим організаціям.

"Бачите, в минулому, я хотів би бути з вами абсолютно відвертим, ми надавали всіляку підтримку "Хезболла", ХАМАС та "Ісламському джихаду" з урахуванням міжнародного права та в умовах протистояння окупанту (мається на увазі Ізраїль. – Ред.)", – зазначив Абдоллахіян.

За його словами, зараз "Хезболла" та ХАМАС можуть самостійно зробити необхідну зброю. Також міністр наголосив, що терористи можуть купити зброю на чорному ринку.

"Якщо ви запитаєте мене, де вони можуть дістати зброю, то одним із чорних ринків, на яких вони можуть його отримати, є Україна. Дуже легко, без особливих зусиль вони можуть отримати в Україні будь-що", — заявив Абдоллахіян.

Нагадаємо, раніше у Головному управління розвідки України заявили, що спецслужби Росії поширюють фейкові звинувачення українських військових нібито в тому, що вони регулярно продають терористам західну зброю.