"Хто він такий?": Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з Путіним

Президент України вважає, що слово російського диктатора нічого не коштує

Переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та його спільниками неможливі. Україна не піде на компроміси з Росією.

Про це в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін не відмовився від своєї мети захопити всю Україну.

"Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він убивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають у якихось містечках-селищах, які окуповані, які там живуть. І тут сідають дві людини або дві команди і кажуть: нехай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?" — зазначив президент.

На думку Зеленського, якщо Путін і справді хотів просто зараз закінчити війну, він би дав наказ вивести свої війська з України, а далі б розпочалися дипломатичні переговори. Однак він підкреслив, що президент Росії не хоче цього.

"Перш за все, йому (Путіну. — Ред.) не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну", — сказав український президент.

Зеленський нагадав, що у 2014 році Путін публічно заявляв, що "не має наміру йти повномасштабною війною проти України". Президент підкреслив, що тоді Росія вже окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.

"Усе, що він говорить, це неправда. Він не зацікавлений у незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив із Білоруссю, що робив із Молдовою, Грузією. Усюди, як у нас — захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже за деякий час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава і йому не вдалося. Тому, що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої коштує нічого. Це не гарантії", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що нереалістично думати, що російський диктатор Володимир Путін буде згоден на мирні переговори.