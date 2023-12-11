Залишилося не так багато часу: у Байдена повідомили, коли оголосять про новий пакет допомоги Україні

Президент США намагається переконати Конгрес схвалити надання допомоги Україні

США, ймовірно, скоро оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це може статись до кінця грудня.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Так він відповів на питання журналістів, чи оголосить президент Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 12 грудня.

"Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця", – заявив він.

Крім того, Кірбі підкреслив, що Байден на зустрічі з Зеленським запевнить його, що продовжує домагатися від Конгресу схвалення запиту на надання допомоги Україні. "Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України", — заявив він.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки не дав достатньо голосів для винесення на голосування законопроєкту з додаткового фінансування військової допомоги Україні. Таким чином, документ заблоковано для голосування та не прийнято. Він передбачав виділення Україні 61 млрд доларів США як військової допомоги.

Наступного дня стало відомо, що президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантами, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні. У сторін є час до 14 грудня, коли Палата представників та Сенат завершать роботу у 2023 році.