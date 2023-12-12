Надвеликі втрати: у московських військових шпиталях відмовляються приймати поранених

Військовий клінічний шпиталь ім. Н.М. Бурденка – головний та найкращий в росії – забитий пораненими

Російські війська зазнають на фронті настільки великих втрат, що пораненими росіянами переповнені не тільки військові шпиталі у містах, які розташовані не дуже далеко від театру бойових дій, але й столичні. Зокрема в москві головний військовий клінічний шпиталь ім. Н.М. Бурденка переповнений та відмовляється приймати нових поранених.

Про це повідомили партизани кримського руху спротиву "Атеш". За їхніми даними, у шпиталі пацієнтів вже розміщують у коридорах, під палату переробили шпитальну їдальню.

Також шпиталь категорично відмовляється приймати нових поранених – для них просто немає місця. Для росіян ситуація погіршується тим, що військовий клінічний шпиталь ім. Н.М. Бурденка – найкращий у росії військовий медичний заклад; туди відправляють або найважчі випадки, або ж важливих персон з-поміж поранених.

"За останніми даними, поранених продовжують доставляти до госпіталю поїздами. Обсяг перевезень настільки великий, що при вивантаженні носилки з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи страшне видовище", – додали представники партизан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ISW розповіли, чому росіяни так активізувалися на фронті.

У районі Авдіївки тривають запеклі бої. Майже половина від загальної кількості бойових зіткнень за останню добу сталася саме на цьому напрямі. Попри активність ворога, воїни ЗСУ стійко тримають оборону.