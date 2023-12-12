Атакували ракетами і дронами: що відомо про нічну атаку по Україні

Всі шахеди збиті силами мобільних вогневих груп

У ніч на вівторок, 12 грудня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави. З 15 запущених ними "шахедів" 9 було збито ППО.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", — йдеться у повідомленні Повітряних Сил України.

Крім того, увечері 11 грудня, росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину керованими авіаційними ракетами Х-59. Дві ракети було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід".

Варто зазначити, що росіяни атакують Україну щодня та щоночі. Окрім обстрілів прикордонних та прифронтових територій з артилерії та не лише, вони завдають ракетних та дронових ударів по мирних містах та селах. Попередньої ночі, на 11 грудня, ворог спрямував на Україну 18 "шахедів" — всі вони були збиті силами ППО. Також окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Усі вісім цілей були знищені.

Як розповідав "Телеграф", під час чергової атаки на Київ у ніч проти 11 грудня повітряну тривогу оголосили вже після того, як пролунали вибухи. Оскільки ворог запускав балістичні ракети, у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати й знищити ціль.