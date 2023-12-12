Пентагон відправить до Києва свого генерала: для чого і в чому нюанс — NYT

Генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни

Сполучені Штати Америки відправлять в Україну генерала Антоніо Агуто для розробки нової воєнної стратегії вже на початку 2024 року. Щодо її змісту між Києвом та Вашингтоном поки що згоди немає.

Американські та українські військові офіцери кажуть, що сподіваються розробити деталі нової стратегії у січні під час серії військових навчань, які планується провести у Вісбадені, Німеччина. Про це повідомляє американська газета New York Times.

"Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи поставки та сили протягом року. Українці хочуть йти в атаку або з землі, або з дальніми ударами, сподіваючись привернути увагу світу", — йдеться в матеріалі.

Чиновники зі Штатів вважають, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Якщо країни закінчаться боєприпаси, надані НАТО, то нібито Путін здобуде перемогу вже за кілька днів.

В армії США хочуть, щоб Україна зосередилася на утриманні наявної у неї території та розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року. На їхню думку, це б забезпечило Києву можливість дати відсіч будь-якому новому російському пориву. Водночас Київ розглядає стратегії, що базуються на їхніх успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають способи вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на заводи зброї, склади зброї та залізничні лінії.

Є також деякі ознаки компромісу. У Штатах кажуть, що вони є відкритими для нових ідей України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Штати планують допомогти Україні створити потужну армію, яка в майбутньому зможе дати відсіч Росії.