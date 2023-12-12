"Настільки все погано?" У Раді запропонували щодня молитися за перемогу ЗСУ, українці відповіли

Якщо законопроект ухвалять, молитися за армію громадяни будуть щодня

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу ініціював законопроект про оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за звільнення всієї території України від російської окупації. Молитися він пропонує і за перемогу ЗСУ.

Нардеп уже вніс у Раду проект ухвали з цього приводу. Картка проекту вже опублікована на сайті парламенту.

У себе в Facebook Мазураш заявив, що така молитва раніше "міняла хід історії" в інших країнах.

Він зазначив, що у Британії Черчілль у травні 1940 року заснував день національної молитви. "Після цього через п’ять днів у країну прилетіла звістка про успішну евакуацію британської армії з Дюнкерка", — проводить паралелі депутат.

Також Мазурашу каже, що національну молитву оголосили у США напередодні висадки союзників у Нормандії 1944 року. При цьому нардеп наполягає на тому, що проводити загальну молитву слід неодноразово, як у США та Британії, а щодня.

Користувачі мережі відразу бурхливо відреагували на пропозицію нардепа: "Ми маємо цілу ієрархію чортів, які роблять жахливі заяви, щоб перевірити реакцію суспільства: Вениславський, Мазурашу, Гетьманцев, Шурма, Данилов, Подоляк, Жовква — і у кожного там своя роль", " А настільки все погано?", "То це нам за те, що не молилися?".

Слід зазначити, що Георгій Мазураш є автором низки скандальних проектів. Зокрема, нардеп пропонував запровадити кримінальне покарання за поширення у соцмережах інформації, яка "веде до зростання соціальної напруги".

Крім того, він був одним із низки депутатів, хто блокує заборону УПЦ МП в Україні.

Також Мазураш був серед авторів законопроекту про те, що потрібно заборонити в Україні на законодавчому рівні відправку непідготовлених громадян на фронт.

Крім того, його ім’я є серед нардепів, які запропонували змінити Гімн України. Ця ідея викликала шквал обурення та різку реакцію президента Володимира Зеленського.

Довідка

Народився Георгій Мазураш 17 квітня 1971 року у селі Круп’янське Глибоцького району Чернівецької області. Закінчив Чернівецький механіко-технологічний технікум та Чернівецький національний університет за спеціальністю "Державна служба". З 2014 до 2018 року був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького облцентру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

У біографічних даних нардепа зазначається, що він колишній правоохоронець, спортивний журналіст та екс-начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Чернівецької ОДА. Також він вказував, що понад 10 років є членом Спілки журналістів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардеп Мазурашу потрапив у скандал разом із одіозним Миколою Тищенком через дискусію у соцмережі щодо демократії в Україні.