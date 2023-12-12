Росія розпочала новий масштабний наступ? Що кажуть генерали

Атака триває вже два дні

Командувач угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про новий масштабний російський наступ по всій лінії фронту у зоні його відповідальності. До цього про наступальну активність противника повідомляв вже інший генерал і на іншому напрямку.

Так, за даними Тарнавського, армія РФ два дні тому розпочала масований наступ за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут слід нагадати, що Тарнавський відповідає за ділянку фронту від Авдіївки до Запоріжжя.

Так от, там ворог зараз активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. При цьому наступ триває прямо у цей момент.

"Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Позавчора на авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

Активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби нашими захисниками відбито 14 атак.

Позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки" , — йдеться в повідомленні.

Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

За інформацією Тарнавського, загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, що раніше Сирський повідомляв про масштабний наступ РФ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Ці карти бойових дій ви можете побачити у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Таким чином виходить, що РФ зараз атакує одночасно у Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ISW розповіли, чому росіяни так активізувалися на фронті.