Збирав на ЗСУ: шахрай видавав себе за відомого військового

У Кіберполіції та банку відмовилися карати зловмисника

Користувачі X (Twitter) викрили у мережі шахрая, який проводив грошовий збір та обіцяв передати кошти ЗСУ. Для переконливості він прикрився ім’ям відомого військового.

Коли зловмиснику висловили підозри, він почав погрожувати. Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост користувача Стасі в Х (Twitter).

Видання повідомило, що дівчина у соціальній мережі знайшла відео з авіацією та вирішила підписатися на автора. Після цього він одразу написав із проханням приєднатися до збору на квадрокоптер. Загальна сума становила 43 000 гривень.

Дівчина тактовно відмовила, пояснюючи це тим, що допомагає ремонтувати автомобілі та закуповувати обладнання.

При цьому вона не відписалася від військового та продовжила слыдкувати за ним в мережі. Він, у свою чергу, продовжив публікувати збори, проте робив це у досить агресивній формі.

"Хлопців просто кинули на смерть ніхто за ними не приїде командування відмовилося від них. У них другий тиждень відпустки. Подумайте і поставте їх на своє місце, якщо ви працювали на свій законний відпочинок, а вони сидять в окопах, коли -7 на вулиці, а вночі ще більше. І за це їм ні копійки не платять, їжа закінчується, все закінчується", — писав шахрай.

На сторінці шахрая також був оголошений збір на авто для Авдіївського спрямування. Згодом з’ясувалося, що фотографія цієї машини насправді належить збору для 30 ОМБр ще з минулого року.

Коли дівчина написала про це шахраю, їй почали загрожувати.

Слід зазначити, що для головного фото профілю шахрай узяв знімок військового Артема Бєлєнкова.

Для того, щоб покарати зловмисника, дівчина звернулася до Кіберполіції. Там відповіли, що без шкоди справу навряд чи розслідуватимуть. "На жаль, ваше звернення мало яких результатів дасть. Оскільки упор йде на те, що вам (заявнику) не було завдано грошових збитків. Якщо я правильно розумію", - пояснив слідчий, який займається цією справою.

Крім того, у всіх своїх постах зловмисник залишав номер картки, яка зареєстрована у банку "Восток". Дівчина звернулася туди із фактом шахрайства та проханням заблокувати цю карту. Але у службі підтримки їй відмовили, відправивши до правоохоронних органів. Аргументували тим, що з боку дівчини переказу на цю картку не було.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні активізувалися шахраї, що потрібно знати, щоби не потрапити на гачок.