Збій у "Київстарі" — результат атаки хакерів: пресслужба

Фахівці працюють над усуненням несправностей

На мережу "Київстар" 12 грудня було здійснено потужну атаку хакерів. Це спричинило масштабний технічний збій у роботі мобільного зв’язку, який триває вже понад п’ять годин.

Про це у пресслужбі компанії розповіли "Суспільному". Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.

Зазначається, що оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби для фіксації обставин та наслідків втручання у роботу. Наразі відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Також у "Київстар" відповіли на інформацію, яку почали розповсюджувати сьогодні у кількох Telegram-каналах про те, що в компанії нібито проводяться обшуки. Оператор повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поки в "Київстарі" усувають наслідки збою, абонентам запропонували скористатися функцією "Національний роумінг", де можна перейти на "Лайф" або "Водафон", не змінюючи сім-карту. Проте, як з’ясувалося, люди не можуть переключитися на іншу мережу. У соцмережах уже встигли висловити своє невдоволення із цього приводу.