Прапор України на териконі під Горлівкою: ЗСУ захопили позиції ворога (відео)

Президент опублікував захоплююче відео з місця подій

Збройні сили України, незважаючи на новий наступ росіян, теж атакують супротивника. І мають успіхи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, українські воїни відбили у росіян один із териконів у межах Горлівки. Під час цієї операції Сили оборони захопили позиції, які раніше утримували окупанти, встановили над териконом державний прапор, а також взяли у полон солдатів ворога.

На підтвердження своїх слів президент опублікував захоплююче відео з місця подій.

Нагадаємо, що Горлівку окуповано з 2014 року.

Раніше ми писали про те, що прямо зараз у багатьох напрямках фронту росіяни активізували свій масштабний наступ. Він відбувається від Запорізької до Харківської області. Детальніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Також ми повідомляли про те, що в ISW розповіли, чому росіяни так активізувалися на фронті. Ворога не зупиняють ні колосальні втрати, ні погодні умови, а все, найімовірніше, заради однієї мети.