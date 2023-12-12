Говорив із дружиною у день смерті: на Вінниччині попрощаються з воїном, який рік вважався зниклим

Олег, Юліана та Злата втратили люблячого тата

На Вінниччині попрощаються із загиблим військовим Закупенем Володимиром, який з минулого року вважався безвісти зниклим. Вдома у чоловіка залишилася дружина та діти.

Як стало відомо, український військовий загинув 21 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курдюмівка, Бахмутського району, Донецької області. Про це пише місцеве видання Жмеренка.

Володимир Закупень до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником в Україні та за кордоном. У квітні 2022 р. відправився захищати рідну країну від російських окупантів. Він пройшов шлях від Херсона до Бахмута. Він був головним сержантом 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу командиром кулеметного відділення військової частини А0666.

Востаннє дружина Тетяна розмовляла із чоловіком у день загибелі. Однак майже рік Володимир вважався безвісти зниклим і сім’я вірила, що він живий. Завдяки ДНК тесту воїна вдалося ідентифікувати та повернути додому. За цей час старша дочка Юліана присвячувала батькові свої спортивні здобутки, а молодша дочка Злата писала татові у соцмережах.

"Про такого чоловіка і батька можна тільки мріяти. Він був для нас фортецею, з ним було надійно. Сім'я була для нашого татуся була всесвітом, він часто говорив, що щасливий, бо в нього були ми. І ми це знали та відчували його турботу, любов, розуміння. Наш Герой з яким було не страшно, не соромно. Він справжній воїн своєї країни, він достойний був свого звання – захисник України", — сказала дружина загиблого військового Тетяна Закупень.

15 грудня буде сформовано живий коридор за маршрутом: ТЕЦ – вул. Осмолове – вул. Київська – вул. Бориса Олійника – вул. Одеська – мікрорайон "Петрівка" до пров. Другий Лісовий, 17. Похорон відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тяжких боях за Україну загинув молодий військовий Фарина Роман Сергійович. Тепер йому назавжди 21.