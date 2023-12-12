Коли закінчиться війна з Росією: МВФ дав три сценарії з різними датами

Українська економіка демонструє "примітну" стійкість, зазначили у МВФ

Міжнародний валютний фонд, який схвалив перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, розробив три сценарії для нашої країни — базовий, негативний та позитивний. У базовому війна закінчиться 2024-го року, а в негативному — затягнеться до кінця 2025-го, що призведе до падіння ВВП наступного року на 5%.

"Негативний сценарій, що передбачає більш тривалий та інтенсивний конфлікт, зберігає припущення про припинення бойових дій до кінця 2025 року", — йдеться у доповіді МВФ.

В цьому випадку ВВП України у 2024 році знизиться на 5%. При цьому у 2025-му МВФ не прогнозує ані зростання, ані падіння.

Водночас у Міжнародному валютному фонді зазначили, що зараз Україна має економічну стійкість. Базовий макроекономічний прогноз ґрунтується на тому, що бойові дії припиняться до кінця 2024-го. За реалізації такого сценарію передбачається, що наступного року ВВП країни зросте на 3–4%, а 2025-го — на 6,5%.

Позитивний сценарій не містить термінів закінчення війни, його реалізація передбачає високий рівень інвестицій, міграційний приплив та зростання продуктивності, але щодо цих показників існує невизначеність. У такому сценарії зростання українського ВВП може становити до 10% у 2025-мі році.

У поточному році МВФ очікує зростання ВВП України на рівні 4,5% (до цього прогнозувалося збільшення на 1–3%). У звіті наголошується, що загалом українська економіка демонструє "примітну" стійкість, макроіндикатори кращі, ніж очікувалося.

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного агентства Fitch Ratings, війна в Україні не закінчиться у 2024-му році. На цей час відсутні будь-які політично обґрунтовані поступки, які могли б призвести до цього.