Для тих, хто ще сумнівається: відомий письменник назвав дві причини перейти на українську

Українська мова є інфопростором України

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, досі залишаються й ті, хто ще з певних причин сумнівається.

Для них відомий письменник та творець YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець назвав кілька причин зробити це скоріше. Їх він озвучив під час інтерв’ю "Телеграфу".

Першою причиною він назвав спільний інфопростір.

"Тому що більшість українців споживають інформацію українською. І перебування в українському інфополі не захищає нікого від російської пропаганди. Так, перебування в українському інфополі не гарантує, що у вас є доступ до об'єктивно-точної інформації. Дуже часто російськомовні люблять саркастично казати: "А ви думаєте, що українською все правильно розповідають?" Ні, але українською об'єктивно розповідають значно більше правди нам, про нас та від нас, аніж це роблять російською.

Якщо ми говоримо про сучасну Україну як політичну державу, українська є мовою інфопростору цієї держави. Російська досі залишається на певних позиціях там теж, але українська абсолютно домінує. Відмовлятися від власного інфопростору в даних умовах, це прямо заохочувати ворожу пропаганду", — вважає він.

Другий момент – спільність контекстів із соціумом.

"Якщо є безпековий аспект, то соціальний про те, щоб мати нормальний рівень комунікації з іншими. Він про те, щоб мати спільний контекст, про те, щоб потім не виявити, що ви не впевнені, "спалахуйка" це українське слово чи ні. Власне, все між собою пов'язане настільки, наскільки Росія використовує мову як зброю. І зокрема, мовну різницю в Україні вона використовує як інструмент поглиблення соціального напруження", — каже Українець.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Російськомовними дурнями не вважають, але сприймають як загрозу": Остап Українець про шароварщину та мовний закон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Чорноморську на Одещині стався мовний скандал в одному з магазинів. Продавець принципово відмовилася обслуговувати клієнтку українською, кажучи, що в місті всі говорять російською.