"Дві армії Зеленського" скасовуються. Фото Умєрова з Залужним та Сирським потішило мережу

Конфліктом і не пахне

Поки українським та західним суспільством ширяться чутки про дві армії Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Олександр Сирський провели зустріч на передовій Східної лінії фронту. Також вони опублікували спільні фото, які потішили українців.

Про це повідомляє оборонне відомство у Facebook. Умєров також вручив нагороди бійцям.

Під час поїздки говорили про фронтове забезпечення, ключові потреби війська та про питання підготовки рекрутів, посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – наголосив міністр оборони.

Тож, на цьому чутки про те, що між міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем Валерієм Залужним пробігла чорна кішка, можна вважати спростованими.

Нагадаємо, що тоді ЗМІ писали, що голова МО України публічно на зустрічах у Вашингтоні критикував Залужного. При цьому нібито згадував контрнаступ та резонансну статтю у виданні The Economist.

Як відреагували користувачі мережі

Українців новина про цю зустріч дуже потішила.

Хоча не обійшлось без жартів.

Раніше "Телеграф" писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.