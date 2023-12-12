Приголомшливі втрати російської армії: американська розвідка розсекретила цифри

Американська розвідка розсекретила дані під час візиту Зеленського до Вашингтона

Російська армія з лютого 2022 року зазнала приголомшливих втрат в Україні, але не досягла стратегічних цілей. До вторгнення ЗС РФ налічували 360 тисяч військовослужбовців, проте під час бойових дій було безповоротно втрачено 315 тисяч.

Саме величезні втрати змусили РФ укомплектовувати армію за рахунок ув’язнених із пенітенціарної системи та мобілізованих громадян. Про це заявила прес-секретар Ради національної безпеки Адрієн Вотсон, пише New York Times.

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У доповіді американської розвідки йдеться про те, що РФ втратила більш ніж половину своїх танків. До вторгнення в лютому 2022 року їх було 3500. Але, за останніми даними, їх залишилося менш за 1300. Великі втрати важкого озброєння змусили РФ знімати зі зберігання танки Т-62.

"Війна в Україні різко відкинула 15-річні зусилля Росії щодо модернізації своїх сухопутних сил. Станом на кінець листопада Росія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ, що існували до 2022 року, і зазнала втрат серед своєї навченої професійної армії", ― йдеться у доповіді.

Вотсон розповіла, чого коштував Росії останній наступ на Сході України. Вона втратила понад 13 тисяч осіб (пораненими та вбитими), а також 220 бойових машин. Сподівання на швидкий прорив не справдилися, адже ЗС РФ зустріли жорсткий опір ЗСУ. У доповіді американської розвідки йдеться, що Україна теж зазнає серйозних втрат, але не такі великі як ворог.

Зазначимо, що американська розвідка розсекретила ці дані у зв’язку із візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Ці відомості повинні переконати владу США в тому, що офіційний Київ потребує підтримки.

У Білому домі попросили 50 млрд доларів на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, але багато республіканців виступають проти. Вони вважають, що перемогти РФ не вдасться. Американська розвідка стверджує, що це входить до планів Кремля, оскільки Росія хоче "перечекати", доки Захід не припинить підтримувати Україну. Тоді Кремль отримає явну перевагу, навіть попри нестачу солдатів і техніки.

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