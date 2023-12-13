Просунулися на важливій ділянці: ЗСУ мають успіхи на фронті (карта)

Загарбники змогли відтіснити українські сили з певних позицій

Російські окупанти під час своїх наступальних операцій досягли успіху на лівому березі Херсона. Своєю чергою ЗСУ продовжували наступальні операції на північний схід та південь від Бахмуту і нещодавно просунулися на південь від Бахмута.

Так, загарбники просунулися на південь від Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро). Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські блогери заявили, що війська РФ нібито спромоглися відтіснити українські сили з певних позицій поблизу Кринок. Крім того, в Росії стверджують, що і росіяни й ЗСУ ведуть бойові дії в Кринках і нібито спроби українських військ закріпитися в лісі поблизу населеного пункту виявилися безуспішними.

ЗСУ продовжують наступальні операції на північний схід та південь від Бахмута. Вони мають успіх — просування на південь від Бахмута. Крім того, президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські військові підіймають прапор над Горлівським териконом (22 км на південний схід від Бахмута або трохи на захід від Горлівки), демонструючи, що територія під їхнім контролем. Водночас російські "воєнні" блогери визнали, що українські сили контролюють терикон.

Окупанти також продовжили наступальніше в районі Авдіївки у підвищеному темпі та підтвердили це. При цьому на геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, можна побачити, що росіяни просунулися на південний захід від Авдіївки.

Загарбники продовжили наземні атаки на захід та південний захід від міста Донецьк та підтвердили наступ. За геолокаційними кадрами можна побачити, що вони просунулися на північний захід від Мар’їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Тарнавський розповів про новий масштабний наступ російських окупантів. Вони активно застосовують авіацію, але ЗСУ дають гідну відсіч ворогові.