Ніч була неспокійною: у ЗСУ розповіли, де відбивалися від "шахедів" та ракет

Київ ворог обстріляв балістичними ракетами

У ніч на середу, 13 грудня, росіяни атакували Україну десятьма балістичними ракетами, які націлили на Київ, і десятьма "шахедами". Усі 20 цілей були збиті захисниками українського неба.

"У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділом ППО Сил оборони України Майже всі ворожі БПЛА збиті на Одещині – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь", — повідомили у Повітряних силах України.

Рівно о 3 годині ночі 13 грудня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Вони застосували балістичне озброєння.

"Всі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ за балістичною траєкторією, збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами", — зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків у Києві є руйнування, спалахнули пожежі. Станом на 7:35 мер столиці Віталій Кличко повідомив про 53 потерпілих.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Деснянському районі Києва, де внаслідок падіння уламків збитої ракети сталося займання на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Він зробив фото та відео наслідків ворожого удару.